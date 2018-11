Soul- en gospellegende Mavis Staples komt op 27 juni 2019 voor een concert naar Koninklijk Theater Carré in Amsterdam. Ze werd in de jaren 50 bekend als het gezicht van de invloedrijke muziekfamilie The Staples Singers.

Ze werkte met onder meer Prince, Bob Dylan en Curtis Mayfield maar ook met hedendaagse artiesten als Gorillaz en Arcade Fire.

In februari komt de 79-jarige Staples met een nieuw album. Daarop onder meer een nummer waarin ze refereert aan de huidige vluchtelingencrisis.