Verdachte zaak-Milica: ik ben onschuldig

Hüseyin A., verdacht van het verkrachten en doden van de 19-jarige Milica van Doorn in 1992, heeft maandag aan het begin van zijn proces verklaard dat hij onschuldig is. Hij zegt dat hij destijds een seksuele relatie had met Van Doorn. Dat zou verklaren dat zijn sperma in het lichaam van de jonge vrouw is gevonden.

Milica van Doorn werd gedood in haar woonplaats Zaandam in de nacht van 7 op 8 juni 1992. De zaak bleef onopgelost. Een DNA-verwantschapsonderzoek zette de politie vorig jaar op het spoor van A.

Waarom A. niet eerder met de verklaring over de relatie met het slachtoffer is gekomen, is het gevolg van schaamte, aldus de verdachte. ,,Ik was toen net getrouwd en durfde niet te verklaren over mijn contacten met Milica.” De relatie heeft volgens A. ,,een paar maanden” geduurd.

Eerder wilde A. niet ophelderen hoe zijn biologische sporen in het slachtoffer zijn terechtgekomen. ,,Ik was bang en in de war”, zei hij over zijn eerder afgelegde verklaringen.

Voor het proces tegen A. zijn twee dagen uitgetrokken.