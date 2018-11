De brandweer heeft in Woudenberg enkele woningen en bedrijven ontruimd vanwege een vreemde geur die uit het riool komt. De oorzaak daarvan is nog niet bekend. Bewoners worden opgevangen in een nabijgelegen hotel, meldt de Veiligheidsregio Utrecht.

Volgens RTV Utrecht roken sommige bewoners de geur ook in hun woning. Ze zouden last hebben van prikkelende ogen en een zere keel.