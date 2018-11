Anti-Piet-stichting wil ‘constructief praten’

Na de verloren rechtszaak over Zwarte Piet wil de stichting Majority Perspective nu ,,constructief overleg’’ voeren. De stichting zegt alle partijen die betrokken waren bij de organisatie van de landelijke intocht van Sinterklaas te hebben uitgenodigd voor een gesprek.

Majority Perspective eiste een verbod op de aanwezigheid van Zwarte Pieten, die volgens de activisten een ,,racistische stereotypering’’ zijn. De rechter oordeelde dat de stichting niet ontvankelijk was, onder meer omdat vooraf helemaal geen overleg was gevoerd met de gedaagde partijen, waaronder omroep NTR en de gemeente Zaanstad. Die konden vrijdag nog niet reageren op de uitnodiging. Overigens maakte de rechter duidelijk dat hij de eis sowieso had afgewezen. Majority Perspective kondigde direct aan in beroep te zullen gaan.

Bestuursleden van de stichting werden onlangs nog aangehouden voor dreigende berichten en uitspraken. Zo zei activist Rogier Meijerink te hopen dat ouders die naar de intocht wilden ,,zwetend wakker worden in een nachtmerrie van hun kinderen onder de botsplinters’’. Medelid Michael van Zeijl kreeg in augustus een boete voor opruiing van de rechter, vanwege een eerdere oproep om ,,een prijs op het hoofd van Sinterklaas’’ te zetten.