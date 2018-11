Lil Kleine geeft soloshow in Ziggo Dome

Rapper Lil Kleine geeft zaterdag 11 mei een soloshow in de Ziggo Dome. De titel van de show luidt Het Concert, kondigde hij maandag aan. Het is voor het eerst dat een Nederlandse rap-artiest solo in de Ziggo Dome staat.

Lil Kleine belooft dat hij tijdens de show de nieuwe muziek die hij begin 2019 uitbrengt, live ten gehore zal brengen.

,,Ja, het gaat snel. Het is nu tijd om een stap groter te gaan en een show van wereldformaat neer te zetten. We halen alles uit de kast en werken de komende maanden keihard om een avond te garanderen die mensen niet snel zullen vergeten”, zegt de rapper.

De reguliere kaartverkoop start op donderdag 29 november om 20.00 uur.