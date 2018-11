Cel en behandeling voor ontucht kinderopvang

Het gerechtshof in Arnhem heeft een 28-jarige pedagogisch medewerker van buitenschoolse opvang Partou in De Bilt veroordeeld tot 26 maanden cel, waarvan tien voorwaardelijk, wegens ontucht met zeven meisjes. Bart C. liet de meisjes onder meer tegen zijn testikels schoppen. Ook moesten zij toekijken terwijl hij zichzelf bevredigde.

De ontucht deed zich over een periode van anderhalf jaar voor. Het Openbaar Ministerie (OM) eiste twee weken geleden 26 maanden cel en tbs met voorwaarden.

De rechtbank legde eerder tbs met voorwaarden op. In hoger beroep is de man opnieuw onderzocht, door andere gedragsdeskundigen. Zij hebben geadviseerd de man ambulant te laten behandelen, als bijzondere voorwaarde bij het voorwaardelijke gedeelte van de straf. Tbs is niet nodig, vinden zij, omdat de kans klein is dat de man op korte termijn opnieuw ontucht pleegt. Het hof heeft dit advies gevolgd.

De ontucht speelde zich af in 2017. De man geeft aan dat hij het niet specifiek op kinderen had voorzien, maar dat het hem slecht was bevallen toen hij zijn fantasie eerder had uitgevoerd met een volwassen prostituee die te hard trapte.

Gedragsdeskundigen die de man eerder hadden onderzocht hadden wel voor tbs gepleit. Zij vermoedden dat de man wellicht pedofiele gevoelens en een autistische stoornis heeft en vonden dat dit eerst uitgezocht moest worden in tbs. Het hof vindt tbs een te zwaar middel voor vermoedens van stoornissen.