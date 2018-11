Duitse prijs Cees Nooteboom

Cees Nooteboom krijgt de Horst-Bienek-Preis, een Duitse onderscheiding voor zijn totale werk. Volgens de Bayerische Akademie der Schönen Künste is de 85-jarige Nederlander één van de gerenommeerdste Europese schrijvers. Met name in Duitsland geniet hij al langere tijd aanzien.

De prijs bestaat uit 10.000 euro en wordt op 6 december in München uitgereikt. Het is niet de eerste prijs voor de schrijver. Hij werd al beloond met onder meer de Constantijn Huygensprijs, de P.C. Hooftprijs en Prijs der Nederlandse Letteren.

De Duitse onderscheiding herinnert aan de dichter Horst Bienek (1930-1990), die de Akademie geld naliet.