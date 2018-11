Duizenden bewoners vakantieparken illegaal

Duizenden mensen wonen illegaal op een vakantiepark op de Veluwe. Onder hen zijn honderden mensen die bewust buiten het zicht van autoriteiten willen blijven, onder meer vanwege crimineel gedrag. Ongeveer een kwart van de bewoners van een vakantiepark behoort tot een kwetsbare groep, en hun aantal groeit.

Dat blijkt uit een onderzoek dat het ministerie van Binnenlandse Zaken samen met de provincie Gelderland en elf Gelderse gemeenten heeft laten doen naar permanente bewoning van recreatieparken.

Voor de Veluwe is gekozen omdat deze regio de hoogste dichtheid aan vakantieparken van Nederland heeft. Er zijn bijna vijfhonderd parken, die samen ongeveer 29.000 huisjes en stacaravans tellen. Een groot deel van de parken is min of meer verpauperd. Gelderland en de gemeenten investeren miljoenen om aan die verpaupering een einde te maken.