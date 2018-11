‘Moordbende hanteert verdeel- en heersmodel’

De criminele organisatie van Ridouan Taghi hanteert ,,een soort verdeel- en heersmodel”. Leden van de bende controleren en observeren elkaar, aldus het Openbaar Ministerie (OM) woensdag in de extra beveiligde rechtszaal op Schiphol. Daar staan zeven verdachten terecht op verdenking van betrokkenheid bij de bende van Taghi en een aantal moorden dat deze zou hebben gepleegd. Onder hen ook Nabil B., kroongetuige in de zaak.

Het gaat om een inleidende zitting in een steeds verder uitdijende zaak. Taghi, bijgenaamd ‘de Kleine’, is nog voortvluchtig; hij geldt momenteel als de meest gezochte man van Nederland. Justitie heeft onlangs een beloning uitgeloofd van 100.000 euro voor de tip die leidt tot de arrestatie van Taghi en van zijn veronderstelde rechterhand Saïd Razzouki. Niet eerder stelde justitie zo’n hoog bedrag in het vooruitzicht voor de gouden tip.

De vermoedelijke vazallen van Taghi wordt onder meer betrokkenheid verweten bij de moorden op Hakim Changachi en Samir Erraghib. Changachi werd in januari 2017 bij vergissing doodgeschoten in Utrecht; hij werd aangezien voor iemand anders. Erraghib werd in april 2016 in IJsselstein doorzeefd met kogels, voor de ogen van zijn dochtertje van zeven. In beide zaken zijn uitvoerders gepakt.

In een toelichting op het lopende onderzoek haalde het OM onderschept berichtenverkeer aan tussen diverse verdachten en zowel Ridouan als een in Marokko aangehouden broer van hem. Uitvoerders worden in die berichten opgehitst en geprezen en beloningen in het vooruitzicht gesteld. Voor de moord op Erraghib kregen ‘spotters’ en schutters in totaal 90.000 euro.