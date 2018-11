,,Ik hoop dat de bedreiging van John van den Heuvel zo kort mogelijk duurt. Ik zie hem liever gisteren dan vandaag terugkeren op het Leidseplein, om zich te uiten en plezier te maken. Hoe sneller hoe liever”, zei burgemeester Femke Halsema in de Amsterdamse gemeenteraad.

De VVD wilde van haar weten of ze kan zeggen hoe lang Van den Heuvel nog moet wegblijven bij RTL Boulevard, dat elke dag in een pand aan het Leidseplein wordt opgenomen. De misdaadverslaggever wordt zo ernstig bedreigd dat het voorlopig niet verantwoord wordt geacht hem daar te laten aanschuiven.

,,Die beslissing was niet makkelijk”, zegt Halsema. ,,Maar het Leidseplein is niet veilig te krijgen, het zou een vesting worden en ontwricht raken.”

Ze benadrukte dat de stad vrijheid van meningsuiting hoog in het vaandel heeft. ,,We faciliteren voor hem graag andere mogelijkheden in de stad.”