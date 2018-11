Tv-piraten gepakt na aangifte telecombedrijf

Een cybercrimeteam van de politie Midden-Nederland heeft dinsdag twee mannen aangehouden op verdenking van cardsharing, een vorm van piraterij waarbij een legitiem tv-abonnement onbevoegd wordt gedeeld via internet. Het gaat om een 43-jarige man uit De Meern en een 48-jarige man uit Nieuwegein, aldus de politie woensdag. Bij huiszoekingen in Zeist en De Meern werden twee servers in beslag genomen.

De zaak kwam aan het rollen nadat telecombedrijf VodafoneZiggo aangifte had gedaan. De verdachten hadden vermoedelijk jarenlang een bedrijfsmatige, criminele samenwerking, waarbij ze via een hack Ziggo-abonnementen verkochten aan afnemers voor een gereduceerd tarief. Ze zouden meer dan duizend klanten hebben bediend. Ze worden verdacht van computervredebreuk en oplichting.

Door het illegale cardsharing loopt het telecombedrijf abonnementsgelden mis.