10 miljoen extra voor verkeersveiligheid

Er moet 10 miljoen euro extra worden geïnvesteerd in verkeersveiligheid om het aantal doden in het verkeer terug te brengen. Dat willen de vier coalitiepartijen en de SGP. De Tweede Kamer praat donderdag over weg- en waterprojecten.

Het geld moet de komende drie jaar worden besteed aan onder meer innovatieve technieken om het verkeer veiliger te maken. ,,Met dit geld kunnen slimme oplossingen worden ingezet om het aantal verkeersslachtoffers te verminderen”, aldus Stieneke van der Graaf (ChristenUnie).

Het aantal verkeersdoden neemt na een jarenlange daling sinds 2016 weer toe. Het aantal ernstige verkeersgewonden stijgt al langer. Eerder dit jaar kondigde het kabinet aan 50 miljoen uit te trekken voor de verbetering van de verkeersveiligheid op zogeheten N-wegen (dat zijn vaak provinciale wegen).