VVD en CU: antisemitisme harder straffen

De regeringspartijen VVD en ChristenUnie (CU) willen hogere straffen voor antisemitisme. Zij willen de strijd tegen de Jodenhaat ook opvoeren met een zogenoemde nationaal coördinator en meer aandacht in het onderwijs voor de positieve invloed van de joodse gemeenschap.

CU-voorman Gert-Jan Segers en VVD-Kamerlid Dilan Yesilgöz vinden dat de politiek meer oog moet hebben voor antisemitisme, zeggen zij tegen het programma EenVandaag. Eerder deze week bleek uit onderzoek dat de helft van de Joden zich niet vrij voelt om in Nederland openlijk Joods te zijn.

Een nationaal coördinator kan adviseren hoe om te gaan met meldingen, hoe die worden geregistreerd en hoe we ervoor zorgen dat het loont om aangifte te doen, aldus Yesilgöz. Volgens Segers begint alles met goede aangifte en de mogelijkheid aan te geven dat iets antisemitisch was. Dat moet ook doorklinken in vonnis en strafmaat.