Defensiebonden dagen ABP voor rechter

Een aantal defensiebonden en de centrales van overheidspersoneel waarbij deze bonden zijn aangesloten, hebben het pensioenfonds ABP voor de rechter gedaagd. Ze zeggen samen ten strijde te trekken tegen het eenzijdig ingrijpen van het ABP in de pensioenregeling voor militairen.

Ook treedt één individuele militair op als eisende partij om deze zaak kracht bij te zetten. De behandeling van de zaak is op 17 december in Amsterdam. Dat gebeurt onder de vlag actiebijdefensie (www.actiebijdefensie.nl), aldus de bonden ACOM, AFMP, MARVER en VBM.

,,Al eerder hebben we door laten schemeren dat we mogelijk ook de juridische weg zouden gaan bewandelen. De afgelopen weken is niet alleen gekeken naar de juridische mogelijkheden, maar ook naar de beste juridische weg om dit te doen. Uiteindelijk is gekozen voor een kort geding tegen het ABP. In een dergelijke procedure wordt de rechter gevraagd om een voorlopige voorziening”.

,,Jammer dat het moet, maar nu het zover is gekomen moet het wat mij betreft ook snel gebeuren”, zegt minister Ank Bijleveld van Defensie. Tot er een uitspraak van de rechter is, liggen de onderhandelingen voor een nieuwe cao bij Defensie namelijk stil. Ze hoopt daarna snel weer met de bonden om de tafel te kunnen gaan zitten.

De gesprekken over een nieuwe arbeidsvoorwaardenovereenkomst liepen vorige week vast. De partijen konden het onder meer niet eens worden over de pensioenregeling. In juli bereikten bonden en ministerie een principeakkoord, maar dat werd later door de vakbondsleden massaal afgewezen.