Onderzoek naar zorginstelling Loek Winter

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) zijn een onderzoek begonnen naar zorginstelling DeSeizoenen, waarvan onder anderen de bekende zorgondernemer Loek Winter aandeelhouder is. Aanleiding vormen ,,verontrustende signalen over bestuurlijke en financiële constructies’’ die niet in orde zouden zijn, bevestigt een woordvoerder van de NZa berichtgeving in Trouw.

Volgens Trouw richt het onderzoek zich onder meer op het winstverbod in de zorg. Advocaat Hans Lohman van de centrale cliëntenraad van DeSeizoenen zegt in de krant dat via onder meer een vastgoedconstructie het winstverbod wordt omzeild en schat dat DeSeizoenen voor 1,5 miljoen euro wordt benadeeld door de eigen aandeelhouders en directie.

Of het onderzoek van de twee toezichthouders zich inderdaad richt op het omzeilen van het winstverbod, wil de NZa-woordvoerder niet zeggen. Wanneer het onderzoek klaar is, is nog onduidelijk.

Twee van de aandeelhouders in DeSeizoenen zijn Loek Winter en Willem de Boer, die eerder ook aandeelhouders waren van de inmiddels failliete ziekenhuizen MC Slotervaart en MC IJsselmeerziekenhuizen. Eerder meldde het journalistieke onderzoeksplatform Follow the Money dat de IJsselmeerziekenhuizen vorig en dit jaar maandenlang kankermedicijnen in Duitsland kochten die niet te declareren waren bij Nederlandse zorgverzekeraars. Onder anderen Winter zou hebben geweten dat de medicijnen niet vergoed zouden worden. De curatoren van de IJsselmeerziekenhuizen lieten weten de kwestie te onderzoeken.

In een verklaring op zijn website meldt Winter momenteel niet in te gaan op persverzoeken over de ziekenhuizen ,,of welk ander gelieerd onderwerp dan ook’’. Hij vindt dat zijn weerwoord onvoldoende wordt overgenomen ,,en daarmee ontbreekt de mogelijkheid op gebalanceerde beeldvorming’’.

CNV Zorg & Welzijn wilde vorige maand al onderzoek naar diverse activiteiten van Winter. ,,De zorg is gebaat bij kwaliteit en continuïteit, dat rijmt niet met het winstbelang dat particuliere ondernemers nastreven”, benadrukte de bond toen.