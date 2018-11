‘Politieke druk fataal voor proces-Wilders’

Het gerechtshof kan snel klaar zijn met de rechtszaak tegen PVV-leider Geert Wilders. Het hoeft alleen maar te onderzoeken of de politiek in de persoon van oud-minister Ivo Opstelten (Justitie en Veiligheid) het Openbaar Ministerie (OM) heeft aangespoord Wilders te vervolgen, naar aanleiding van diens uitspraken over ‘minder Marokkanen’. Als het definitief bewijs daarvoor op tafel komt, heeft het OM zijn recht op vervolging gespeeld en kan het hof in een vroeg stadium de stekker uit het proces trekken.

Dat betoogde Wilders’ advocaat Geert-Jan Knoops vrijdag in de extra-beveiligde rechtszaal op Schiphol, waar het Haagse hof een begin maakte met het hoger beroep van de zaak-Wilders. De PVV-leider is door de rechtbank veroordeeld voor onder meer groepsbelediging en discriminatie. Zowel Wilders als het OM tekenden beroep aan tegen dat vonnis.

In een urenlang pleidooi betoogde Knoops dat nagenoeg vaststaat dat Opstelten zich met de zaak heeft bemoeid en dat er overleg is geweest tussen diens ministerie en het OM. Dat zet een eerlijk proces tegen Wilders op de tocht, meent de advocaat, en vormt een mogelijke schending van het principe van de scheiding der machten. Knoops wil dat het hof Opstelten, voormalig OM-baas Herman Bolhaar en oud-topambtenaar Gerard Roes als getuige hoort.

Knoops verwees onder meer naar de recente beantwoording van Kamervragen door de huidige minister van Justitie en Veiligheid, Ferd Grapperhaus. Daaruit blijkt volgens hem dat er sprake is geweest van overleg tussen ministerie en OM over de zaak-Wilders. Het OM heeft daar eerder niet de waarheid over gesproken, aldus de raadsman.

Knoops maakte gehakt van het vonnis van de rechtbank. De rechter is zich te buiten gegaan aan een ,,politiek waardeoordeel” over een partijprogramma, vindt de raadsman. De discussie over de omstreden uitspraken van Wilders hoort niet thuis in de rechtszaal, maar in het parlement, meent Knoops.

De advocaat is nog niet klaar met zijn verhaal. Maandag zet hij zijn betoog voort. Vrijdag zal het OM reageren.