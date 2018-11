Vergunning afschieten herten voor de rechter

Drie natuurverenigingen willen dat de vergunning voor het afschieten van edelherten in de Oostvaardersplassen van tafel gaat. Donderdag dient een kort geding bij de rechtbank in Lelystad over de slepende kwestie.

De provincie wil ingrijpen in het natuurgebied omdat vorige winter bijna 60 procent van de edelherten er de hongerdood stierf. Dit leidde tot veel verontwaardiging en enkele demonstraties. Na het afschieten moet het aantal herten op een gewenste stand van maximaal 490 komen. De Faunabescherming, Stichting Stamina en Stichting Dierbaar Flevoland menen dat het afschieten desastreuze gevolgen heeft voor de flora en fauna in het gebied.

De rechter bepaalde vorige week dat de provincie de opdracht tot het afschieten van 1830 edelherten mocht geven. Ook bepaalde de rechter dat het schieten nog niet mag beginnen voordat de zaak tegen deze vergunning dient.