Rutte praat met Trump over kernwapenverdrag

Premier Mark Rutte heeft op de top van de G20 gesproken met de Amerikaanse president Donald Trump over het kernwapenverdrag INF. Ook spraken ze in het Argentijnse Buenos Aires over het belang om handelsconflicten op te lossen.

Trump wil van het INF-verdrag af omdat de Russen het schenden. Rusland heeft een verboden kruisraket ontwikkeld en heeft die nu ook in gebruik genomen. Nederland vindt het echter belangrijk dat het verdrag overeind blijft. Rutte en Trump spraken over de volgende stappen. Beide leiders ontmoetten elkaar in de marge van het diner voor staats- en regeringsleiders.

Op handelsgebied spraken Rutte en Trump over de noodzaak om de Wereldhandelsorganisatie WTO te hervormen, aldus een woordvoerder van de premier. Sinds het aantreden van Trump zijn de spanningen op handelsgebied opgelopen. Trump heeft onder meer de Europese Unie en China importheffingen opgelegd.

Ook heeft Rutte vrijdag de Turkse president Recep Tayyip Erdogan gesproken over het herstel van de onderlinge relaties. Tijdens de bespreking kwam ook de omgang met de Turks-Nederlandse gemeenschap aan de orde. De betrekkingen tussen beide landen zijn deze zomer hersteld na een diepe diplomatieke crisis.

De premier heeft verder gesprekken gehad met onder anderen zijn Indiase ambtgenoot Narendra Modi en de Australische premier Scott Morrison. Later volgt nog een overleg met Ant├│nio Guterres, de secretaris-generaal van de Verenigde Naties. Een treffen met de Russische president Vladimir Poetin is niet voorzien.

De G20 is een informeel forum van de negentien grootste nationale economie├źn van de wereld en de Europese Unie. Er wordt gesproken over onder meer handel, klimaat en het migratievraagstuk.