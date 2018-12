Bewoner boerderij Werkhoven aangehouden

Nadat er voor de vijfde keer brand had gewoed in een boerderij in Werkhoven, heeft de politie zaterdagmiddag de bewoner opgepakt op verdenking van betrokkenheid. Het onderzoek, dat al loopt sinds de eerste brand op 25 oktober, leidde naar de boer zelf, de 35-jarige Gert S. uit Werkhoven. Hij is meegenomen naar het bureau voor verhoor.

De meest recente brand, in de nacht van vrijdag op zaterdag, woedde in de woonkamer van de boerderij. De brandweer was er snel bij en de boer bleef ongedeerd.

Bij een van de eerdere branden kwamen vijftig koeien en een waakhond om het leven. De bewoner zei eerder dat de brandstichtingen mogelijk te maken hebben met zijn seksuele geaardheid of een zakelijk geschil.