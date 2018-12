Celstraf voor sieraden stelende butler hotel

Een voormalige butler van het chique Noordwijkse hotel Huis ter Duin is veroordeeld tot twee jaar celstraf, waarvan de helft voorwaardelijk, voor het stelen van sieraden. De rechtbank in Den Haag acht bewezen dat de 44-jarige Marcel J. zowel de eigenares van het hotel als vaste klanten heeft bestolen.

J. was persoonlijk assistent van de eigenares en genoot veel vertrouwen bij zijn slachtoffers. Hij wist ze ervan te overtuigen dat het veiliger was om de sieraden in de kluis van het hotel op te bergen. Met een valse sleutel haalde hij zeven keer kostbare sieraden uit de kluis en verving hij de diamanten door goedkope zirkonia’s. De diamanten verkocht hij door. De rechtbank veroordeelde hem ook voor witwassen.

Volgens de rechtbank is de verdachte geslepen, geraffineerd, planmatig en berekenend te werk gegaan.