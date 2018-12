Landelijke kerstcampagne voor gescheiden gezinnen maakt 100 dromen waar

Ieder jaar horen 70.000 kinderen dat hun ouders uit elkaar gaan. De laatste dagen van het jaar zijn voor deze kinderen éxtra confronterend. Zij vieren voor het eerst kerst zonder papa en mama samen. Vanaf donderdag 6 december 2018 geeft Zorgeloosch, via de Zorgeloosch Foundation, honderd kerstbomen weg. Gezinnen die wel wat extra positieve energie kunnen gebruiken, worden verrast met een compleet versierde kerstboom.

De sympathieke actie op Facebook was in 2017 in één week tijd een enorm groot succes. Mensen deelden massaal hun hartverwarmende, tragische en mooie reacties op Facebook. Michiel (gescheiden, zie foto) en kids mochten de eerste boom in ontvangst nemen van buurvrouw Rosalyn. Het ‘Bezorgeloosch Team’ bracht ook een mooie boom bij het Juliana Kinderziekenhuis.

Aan wie denk jij deze kerst en wie kan er volgens jou wel wat extra positieve energie gebruiken? Tag diegene via de campagnepagina op Facebook en maak kans op 1 van de 100 bomen. In de aanloop naar kerst verloot de Zorgeloosch Foundation iedere dag een aantal bomen.

Zorgeloosch Scheiden

Als één van de grootste scheidingsbedrijven van Nederland kent Zorgeloosch Scheiden gezinnen als geen ander. Zij weten hoe mensen zich voelen. Met de missie ‘Iedereen een zorgenvrij leven’ helpt Zorgeloosch jaarlijks duizenden klanten bij unieke momenten in hun leven. Dit kan zijn bij de aankoop van een huis, maar ook bij droevige momenten, zoals een scheiding. Ruim tweehonderd professionals zorgen dagelijks voor persoonlijke en vindingrijke hypotheek- en scheidingsoplossingen.