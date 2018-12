Hof: geen reconstructie in zaak ‘chaletmoord’

Het gerechtshof in Arnhem heeft dinsdag een verzoek tot het maken van een reconstructie in de zaak rond de zogeheten Ermelose chaletmoord afgewezen.

Het verzoek was gedaan door de advocaten van de hoofdverdachte in de zaak, Janet S. (33). Zij is eind 2016 door de rechtbank veroordeeld tot een celstraf van twintig jaar, voor doodslag op Ton Kuijf (58) uit Amersfoort. Het ontzielde lichaam van Kuijf werd op 14 maart 2014 door de brandweer in een brandend chalet in Ermelo gevonden. Het met tape en kabelbinders geknevelde lichaam was gewikkeld in plastic. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) is Kuijf met een bijl en een mes ,,afgeslacht”. S. ontkent.

De veroordeling van S. is grotendeels gebaseerd op de verklaring van medeverdachte Youri B. (34), aldus de advocaten. Aan de hand van de reconstructie wilden zij aantonen dat die verklaring niet kan kloppen. Janet S. beweert dat B. het slachtoffer om het leven heeft gebracht. B. weigerde dinsdag als getuige vragen te beantwoorden van S.’ advocaten, omdat hij zichzelf daar mogelijk mee zou kunnen belasten.

B. is door de rechtbank vrijgesproken van de moord dan wel doodslag en veroordeeld tot twee jaar cel voor onder meer de poging het lijk en alle sporen te verbranden. Ook S.’ broer Danny en haar vriendin Joyce N. zijn in de zaak veroordeeld, tot respectievelijk twaalf en achttien maanden cel, voor hun betrokkenheid bij de brandstichting en het wegmaken van sporen.

Alle verdachten hebben hoger beroep aangetekend, maar alleen in de zaak van Janet S. deed het OM dat ook. Het OM had twintig jaar cel en tbs geëist, wegens moord.

Slachtoffer Kuijf zou S. hebben leren kennen via een website voor seksafspraken. S. zou via dergelijke afspraakjes meerdere mannen hebben afgeperst. De moord op Kuijf is vermoedelijk het gewelddadige slot geweest van afpersing. S. is eerder veroordeeld voor het doden van een man. Zij was toen nog net minderjarig.

Op 10 december rondt het hof de zaak tegen Janet S. af. Het OM zal dan met de strafeis komen. Op 11 december komen de drie medeverdachten aan bod.