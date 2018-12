Sorgdrager naar VS voor uitvaart George Bush

Minister van Staat Winnie Sorgdrager vertegenwoordigt Nederland woensdag bij de uitvaartdienst van de Amerikaanse oud-president George H.W. Bush in Washington. Dat meldt de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) dinsdag. Sorgdrager (D66) was onder meer minister van Justitie in het kabinet Kok-1 (1994-1998) en twaalf jaar lid van de Raad van State.

Het lichaam van Bush senior is opgebaard in het Capitool in Washington. Na de uitvaartplechtigheid wordt het naar Texas gebracht, waar Bush donderdag wordt begraven.

George H.W. Bush overleed vrijdag op 94-jarige leeftijd. Hij was de 41e president van de Verenigde Staten en van 1989 tot 1993 aan de macht.