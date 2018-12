Berkel gaat weer stromen

Waterschap Rijn en IJssel is klaar met het leegbaggeren van een deel van de rivier de Berkel in de Achterhoek. Woensdag kan het riviertje weer doorstromen zoals normaal, laat het schap dinsdag weten.

Een deel van de Berkel raakte begin vorige maand vervuild, nadat een persleiding bij Lochem knapte. Daardoor stroomde afvalwater van een zuivelfabriek in de rivier. Vele duizenden vissen gingen dood door zuurstofgebrek. De bodem van de Berkel bleek ook vervuild met resten uit het afvalwater, zodat uitbaggeren nodig was.

Het schap stuurt voorlopig nog vers water uit het nabijgelegen Twentekanaal naar de Berkel. Ook de zuurstofplaten op de bodem van de Berkel, pompen en beluchters blijven in gebruik. Het schap hoopt dat de ecologie in het bijzondere natuurgebied zich daardoor goed herstelt, maar komend voorjaar zal pas blijken of dat is gelukt.

Het vervuilde rivierwater is opgeslagen in een oud baggerdepot van Rijkswaterstaat. Het is nog niet bekend hoe dat depot wordt schoongemaakt. Over de oorzaak van de persleidingbreuk is nog niets bekend.