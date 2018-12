Eindelijk ‘code groen’ voor waterstand Rijn

Na maanden heeft Rijkswaterstaat donderdag eindelijk weer eens ‘code groen’ afgegeven voor de waterstand op de grote rivieren. De stand is nog wel lager dan normaal in deze tijd van het jaar, maar zal de komende dagen snel toenemen, verwacht de dienst. Donderdagmorgen voerde de Rijn bij Lobith 1300 kubieke meter water per seconde af en dat is veel meer dan maandenlang het geval is geweest.

Rijkswaterstaat verwacht over een week een piek in de waterafvoer op de rivieren. Dat betekent dat er op de Waal, de drukst bevaren rivier van Europa, dan weer een vaardiepte is van ruim meer dan 3 meter. Schepen kunnen dus meer lading meenemen. Tankstations en bouwplaatsen kunnen dan weer goed bevoorraad worden. Maatregelen, zoals een passeer- en inhaalverbod op de IJssel, worden afgebouwd.

Nu de rivieren meer water afvoeren naar zee, zal de zorgwekkende verzilting van zoet water in het westen van het land afnemen, aldus Rijkswaterstaat. Het duurt nog maanden voor het zoutgehalte in het IJsselmeer weer op een normaal peil is.

Of de hogere waterstand aanhoudt, is op grond van het wisselvallige weerbeeld nog niet te zeggen. Na maandag wordt het volgens weerbureau Weeronline weer wat droger. Als het in Duitsland en Zwitserland niet blijft regenen, kan het opnieuw laagwater worden. Rijkswaterstaat blijft schippers voorlopig waarschuwen voor plekken met weinig water.