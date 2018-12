Kamer omarmt ‘historische’ Klimaatwet

Vrijwel de hele Tweede Kamer heeft donderdag de nieuwe Klimaatwet omarmd als uniek en historisch. De geplande wet bepaalt dat Nederland de komende decennia de uitstoot van broeikasgassen (CO2) gaat verminderen. Dat moet opwarming van de aarde en verandering van klimaat tegengaan.

Het wetsvoorstel is oorspronkelijk van GroenLinks en PvdA uit 2015. Inmiddels wordt het plan van de twee linkse oppositiepartijen ook gedragen door de vier coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie en oppositiepartij SP. De voorzitter van de Kamer, Khadija Arib, benadrukte hoe bijzonder dit is.

De geplande wet legt vast dat de kabinetten moeten streven naar een reductie van de uitstoot van broeikasgassen. In 2030 moet het minimaal 49 procent minder zijn ten opzichte van 1990, en in 2050 zeker 95 procent. Aanvankelijk ging het om 55 procent voor 2030, 49 procent is het compromis met de coalitie, dat ook is vastgelegd in het regeerakkoord.