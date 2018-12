Minder hinder op spoor door betere planning

Spoorbeheerder ProRail gaat ervan uit dat reizigers komend jaar een stuk minder last krijgen van werkzaamheden op het spoor. Niet omdat er minder wordt gewerkt, maar door slimmer te plannen. ProRail kijkt tegenwoordig drie tot vijf jaar vooruit in plaats van alleen het komende jaar en kan het werk op die manier efficiënter inrichten. Dat scheelt in 2019 naar verwachting 20 procent hinder.

ProRail drukt die hinder uit als ,,extra ervaren reizigersminuten”. In dat getal wordt niet alleen het halve uur vertraging van een trein die niet rijdt meegewogen, maar bijvoorbeeld ook de tijd en overlast die overstappen op een bus geeft. Dit jaar komt het aantal extra minuten uit op zo’n 489.000.

Volgend jaar daalt dat getal, mits de planning wordt gehaald, met 20 procent naar 389.000. ,,Terwijl we minimaal net zoveel aan het spoor klussen”, zegt een woordvoerder van ProRail. Hij legt uit dat vaker werkzaamheden samengevoegd kunnen worden nu verder vooruit wordt gekeken.

Soms is het juist handig om werk uit te smeren. Dat gebeurt bijvoorbeeld met grootschalige spoorvernieuwing rond Leiden. ,,Voorheen zouden we het spoor daar een week afsluiten. Nu doen we het werk in drie weken, zodat wel treinen kunnen blijven rijden. Het zijn er minder, maar het scheelt overlast.”