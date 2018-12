Rijksrecherche onderzoekt lekken kwartetmoord

De rijksrecherche gaat onderzoeken hoe het kan dat details over de viervoudige moord in Enschede op straat liggen. Justitie vreest dat daardoor het strafproces in gevaar komt. ,,Als informatie voortijdig in de media staat, kunnen getuigen of verdachten beïnvloed raken.”

In de zaak zitten drie verdachten vast, volgens sommige media familieleden uit Servië met een (para-)militaire achtergrond. Ze zitten in beperkingen, wat inhoudt dat ze uitsluitend contact mogen hebben met hun advocaat en dat zowel het Openbaar Ministerie als de advocaten geen informatie naar buiten mogen brengen over de zaak.

De rijksrecherche kan onafhankelijk onderzoek doen, omdat die zelf geen rol speelt in de zaak van de zogenoemde kwartetmoord. De recherche kijkt vooral naar de betrokkenen rond het onderzoek en meldt nadrukkelijk dat journalisten daarin niet worden meegenomen. ,,Zij hebben de vrijheid om te publiceren over informatie die met hen gedeeld wordt.”