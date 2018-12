Tabaksindustrie: vonnis hof geen verrassing

Brancheorganisatie VSK van de tabaksindustrie zegt niet verrast te zijn door de beslissing van het gerechtshof om geen strafrechtelijke vervolging in te stellen. ,,Het Openbaar Ministerie had in februari de klacht in een sterk geformuleerd besluit verworpen en concludeerde daarbij dat de tabaksfabrikanten zich houden aan de wet.”

Ook tabaksfabrikant Philip Morris wijst erop dat het bedrijf een ,,legaal, strikt gereguleerd product verkoopt”. Het bedrijf in Bergen op Zoom stelt dat de beste keuze voor de gezondheid is ,,om nooit te beginnen met roken of om te stoppen”. ,,Philip Morris houdt onverminderd vast aan haar ambitie om sigaretten zo snel mogelijk te vervangen door rookloze producten. Dit is in het belang van de roker, de volksgezondheid en de samenleving in het algemeen.”