‘Salarissprong onderwijsbaas slecht signaal’

Directeuren van grote onderwijsinstellingen mogen van het kabinet volgend jaar 194.000 euro verdienen, 13.000 euro meer dan vorig jaar. Ook voor bestuurders van middelgrote en kleinere organisaties stijgt het wettelijke maximum in twee jaar tijd met 7 tot 8 procent. De Algemene Onderwijsbond noemt dit een verkeerd signaal. ,,Bestuurders mogen er van het kabinet dus meer op vooruitgaan dan het onderwijspersoneel”.

Volgens AOb-bestuurder Douwe van der Zweep is daar ,,geen enkele rechtvaardiging” voor. ,,Een dubbele indexering is absoluut onwenselijk. Net als het afronden op duizendtallen. Dat doen we in de cao’s ook niet. Ik denk dat personeelsleden in het onderwijs ook best hun salaris op hele duizendtallen naar boven zouden willen afronden.”

Onlangs werd bekend dat de wettelijke norm voor het ministerssalaris komend jaar stijgt tot 194.000 euro.