In een café in Nuenen is een man door geweld om het leven gekomen. Een inwoner van de Brabantse gemeente is aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood.

Het incident gebeurde vrijdagavond rond 23.00 uur in café aan het Park. Wat er precies is voorgevallen en wat de aanleiding was, wordt onderzocht. Forensisch rechercheurs doen sporenonderzoek. De identiteit van het slachtoffer is niet bekendgemaakt.