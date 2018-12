Tabaksfabrikant: sjoemelsigaret bestaat niet

Tabaksfabrikant JTI wil dat er een einde komt aan beschuldigingen rondom haar producten, zoals de Camel-sigaretten. Sigaretten worden volgens strikte Europese en nationale wetten geproduceerd. De sjoemelsigaret bestaat niet, stelt JTI zaterdag in een paginagrote advertentie in De Telegraaf.

(JTI) Japan Tobacco International laat van zich horen nadat het gerechtshof in Den Haag eerder deze week bepaalde dat het Openbaar Ministerie (OM) geen strafrechtelijke vervolging hoeft in te stellen tegen de tabaksindustrie. Zolang de tabaksproducenten zich houden aan de regels, kan niet gesteld worden dat hun sigaretten illegale producten zijn en is er ook geen sprake van strafbaar gedrag, aldus het hof.

Advocate Bénédicte Ficq deed in 2016 namens longkankerpatiënte Annemarie van Veen en een aantal maatschappelijke organisaties aangifte van zware mishandeling (die de dood tot gevolg heeft) en valsheid in geschrifte tegen de vier grootste tabaksproducenten in Nederland. Volgens de klagers heeft de tabaksindustrie sigaretten bewust verslavend gemaakt.