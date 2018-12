NS herenigt kinderen en knuffels

De NS probeert komende week via Twitter en Instagram kinderen met hun in de trein achtergelaten knuffels samen te brengen. Van maandag 10 tot en met vrijdag 14 december worden foto’s van verloren beren, hondjes en andere speelgoedvriendjes op sociale media gedeeld in de hoop op een spoedige hereniging. Dat doet de NS in het kader van de ‘week van de verloren knuffel’.

Als de achtergelaten vriend is herkend, belooft het vervoersbedrijf de knuffel nog voor Kerstmis thuis te bezorgen.

Speelgoedbeesten vormen een deel van de 105.000 voorwerpen die tussen 1 januari en 31 oktober van dit jaar zijn blijven liggen in de trein of op de stations. Volgens de NS worden OV-chipkaarten en bankpasjes, telefoons, rugzakken, portemonnees en sleutels tot de voorwerpen die het vaakst worden verloren. Het opmerkelijkste gevonden voorwerp van de afgelopen drie maanden blijkt een salontafel te zijn.