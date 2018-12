Vliegverbod boven Oostvaardersplassen

Boven de Oostvaardersplassen geldt vanaf maandagochtend een tijdelijk vliegverbod. Een woordvoerder van het ministerie van Defensie bevestigt berichtgeving hierover van Omroep Flevoland.

Het verbod geldt vanaf maandag 07.30 uur tot 18 december 17.00 uur. Volgens de regionale omroep geldt het ,,ongebruikelijke’’ verbod tot een hoogte van 1500 voet en is bedoeld om kleine vliegtuigjes, helikopters en drones te weren. Het zou betrekking hebben op de Oostvaardersplassen, maar ook op naastgelegen natuurgebieden als het voor edelherten vanuit de Oostvaardersplassen rechtstreeks te bereiken Kotterbos, waarin ook edelherten mogen worden afgeschoten.

De rechtbank in Lelystad gaf donderdag groen licht voor het uitdunnen van de hertenpopulatie in het natuurgebied. Of het ingestelde vliegverbod te maken heeft met het afschieten van edelherten in de Oostvaardersplassen, is onduidelijk.

De woordvoerder van het ministerie van Defensie bevestigt dat het ministerie een zogenoemde notam (Notice to Airmen) heeft uitgevaardigd, maar dat dit niet is vanwege een oefening van Defensie. Ook is Defensie niet degene die primair heeft beslist, geeft de zegsvrouw aan. Een woordvoerder van Staatsbosbeheer verwijst naar de politie, omdat het verbod te maken zou hebben met de openbare orde en veiligheid. Een woordvoerder van de politie wist zelf niets van de kwestie en zoekt het uit.