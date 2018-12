‘Vrouw die in zinkgat viel is in shock’

De vrouw die zondag in het Groningse Ten Boer in een zinkgat viel van zo’n vier meter diep is een 70-jarige vrouw uit Californië die op bezoek was bij haar vriendin. Ze is in shock en heeft waarschijnlijk een lichte hersenschudding. Dat vertelde de vriendin, Elisabeth Posthumus-Meyjes, tegen actualiteitenrubriek Hart van Nederland.

,,Mijn man liep naar de auto over het paadje waar we dertig keer per dag op lopen. Achter hem aan liep mijn vriendin die gisteren vanuit Californië hiernaartoe was gekomen om bij ons te logeren. En ze verdween opeens in een enorm gat. Ze was kopje onder gegaan in het water, dat daar kennelijk onderin stond”, aldus Posthumus-Meyjes.

Ze vertelde verder dat zij en haar man hadden geprobeerd de vrouw met een ladder uit het gat te krijgen, maar dat dit mislukte. ,,Toen ging het heel hard regenen en moesten we een paraplu boven haar hoofd houden. Later werd ze bang en begon ze te klappertanden.” Volgens de vrouw was de situatie erg eng. Bij hun reddingspogingen dreigden zij en haar man ook in het gat te vallen, omdat er zand en stenen afkalfden.

De brandweer had haar er ,,in één minuut uit”, waarna ze kon worden nagekeken door ambulancepersoneel. ,,Ze heeft waarschijnlijk een lichte hersenschudding en heeft een flinke klap gehad. En ze is in shock. Ik ben predikant en mijn tekst over de Bijbel gaat vandaag over dopen. Ze heeft het gevoel dat ze is ondergedompeld in een verschrikkelijk water.”

Het zinkgat, ook wel sinkhole genoemd, ontstond op de oprit van de woning van Posthumus-Meyjes aan de Hendrik Westerstraat door nog onbekende oorzaak. Aangezien het voorval plaatsvond op privéterrein is het aan de eigenaren om uit te zoeken waardoor het gat dan wel is ontstaan. Een woordvoerder van de brandweer vertelde dat het waterleidingbedrijf vastgesteld heeft dat er geen waterleiding stuk is, iets dat het zinkgat zou hebben kunnen veroorzaken.