Door een schietincident bij de stadionbar De Aftrap van PSV in Eindhoven zijn twee mensen gewond geraakt. Een van de twee is met een kogelverwonding naar het ziekenhuis gebracht, de ander is behandeld in de ambulance.

Wat er precies is voorgevallen weet de politie nog niet. Ze vraagt getuigen en mensen die beeldmateriaal hebben zich te melden.

Het voetbalcafé aan de Mathildelaan is de rest van de avond gesloten. Van alle aanwezigen worden de gegevens genoteerd.