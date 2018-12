Duizenden lampionnen verlicht in paleistuin

In de tuin van Paleis Soestdijk wordt vrijdag ‘het grootste hart van lampionnen van Nederland’ ontstoken. Volgens KWF Kankerbestrijding gaat het om duizenden lampionnen, waarop de naam is geschreven van iemand die er door kanker niet meer is, een steuntje in de rug kan gebruiken of er bovenop is gekomen.

Ze worden in de grond van de paleistuin geprikt om zo het hart te vormen. Tijdens een campagne in de decembermaand kon het publiek online een lampion doneren.

Een groot aantal bekende Nederlanders heeft een lampion gedoneerd, onder wie Gerard Joling, Wilfred Genee, Jeroen Snel, Fidan Ekiz, Peter van der Vorst, Mirella van Markus, Dennis Wilt, Caroline Tensen, Olcay Gulsen en René van Kooten.

KWF organiseerde de lampionnenactie voor de derde keer. Eerder werden de Afsluitdijk en het Middelpunt van Nederland (Lunteren) verlicht door duizenden lampionnen. Met de opbrengst financiert KWF ‘nieuwe doorbraken’ in kankeronderzoek.