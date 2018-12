Rechter beslist over voorarrest Bekir E.

De raadkamer van de rechtbank in Rotterdam beslist vrijdag of de de 31-jarige man die ervan verdacht wordt de 16-jarige scholiere Humeyra te hebben doodgeschoten, blijft vastzitten. Zijn voorarrest kan met maximaal negentig dagen worden verlengd. Daarna moet hij voor de rechter verschijnen.

Humeyra werd 18 december doodgeschoten in de fietsenstalling van haar school in Rotterdam-West. De politie pakte kort daarna hoofdverdachte Bekir E. (31) in de buurt van de school op. Hij was haar ex-vriend. De scholiere had meerdere keren aangifte tegen hem gedaan, onder meer vanwege stalking. De dag dat ze werd doodgeschoten, had ze een afspraak op het politiebureau.

E. zou kort voor het lossen van de fatale schoten met minstens twee anderen in een auto naar de school zijn gekomen. De politie vermoedt dat het om een 31-jarige en 25-jarige verdachte ging. De 25-jarige man werd vorige week donderdag aangehouden, hij is inmiddels weer vrijgelaten. De 31-jarige medeverdachte werd maandag opgepakt, hij zit nog vast.

Het Rotterdam Design College, de school van Humeyra, houdt zaterdag een stille tocht om het geweld van mannen tegen vrouwen onder de aandacht te brengen.