Hof beslist over vervolg proces-Wilders

Het gerechtshof Den Haag beslist donderdag over het vervolg van het proces tegen Geert Wilders. Als het aan de PVV-leider zelf ligt, komt er helemaal geen vervolg. ,,Maak een einde aan dit politieke proces”, betoogde Wilders op 7 december ten overstaan van het hof, aan het slot van drie dagen regiezitting. ,,Stop deze charade.”

Volgens Wilders, die in hoger beroep terechtstaat voor zijn uitspraken over ‘minder Marokkanen’ in 2014, heeft de politiek een vinger in de pap gehad bij de beslissing hem strafrechtelijk aan te pakken. Daarmee heeft het OM zijn recht op vervolging verspeeld, vinden Wilders en zijn advocaat Geert-Jan Knoops. Als het hof niet op voorhand meegaat in die redenering en het proces stopzet, wil Wilders de ,,dubieuze en kwalijke rol” van destijds verantwoordelijke bewindslieden kunnen onderzoeken. Knoops heeft het hof verzocht onder anderen oud-minister van Justitie en Veiligheid Ivo Opstelten als getuige op te roepen.

Het OM wijst iedere suggestie van politieke inmenging in de besluitvorming ten aanzien van Wilders’ vervolging van de hand.

De rechtbank veroordeelde de politicus in 2016 voor groepsbelediging en het aanzetten tot discriminatie van Marokkanen, maar hij kreeg geen straf opgelegd. Zowel Wilders als het OM tekende hoger beroep aan tegen het vonnis.