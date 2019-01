Minister Van Nieuwenhuizen bezoekt Terschelling

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) brengt donderdag een werkbezoek aan Terschelling. Ze zal zich daar persoonlijk op de hoogte stellen over de gevolgen van de 290 containers die vorige week zijn verloren door het containerschip MSC Zoe bij de Waddeneilanden.

Burgemeester Bert Wassink van Terschelling zal haar dan een brandbrief overhandigen die ook naar de Tweede Kamer is gestuurd. In de brief pleiten de burgemeesters van de Waddeneilanden voor een veiliger vervoer van containers op zee. Ze dringen aan om snel enkele aanpassingen door te voeren die de veiligheid van vervoer van zeecontainers op de Noordzee moeten bevorderen.

De burgemeesters willen onder meer beter toezicht en handhaving op het beladen en sjorren van de zeecontainers. Ook willen ze dat de containers worden voorzien van een GPS-tracker en een chip. Daarmee worden ze makkelijker te lokaliseren als ze overboord slaan en is bovendien sneller duidelijk wat de inhoud is.