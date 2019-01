Politie kan 200.000 privé-camera’s gebruiken

Camerabeelden van 200.000 bewakingscamera’s van particulieren en bedrijven zijn bruikbaar voor de politie. De camera’s zijn aangemeld bij de databank Camera in Beeld. Door die database kan de politie snel achterhalen of in de buurt van een misdrijf een camera hangt en de beelden daarvan inzetten bij de opsporing.

Dergelijke camerabeelden leidden bijvoorbeeld na de gewelddadige verkrachting van een 20-jarige vrouw in Rotterdam tot de opsporing van de 18-jarige verdachte.

De politie staat donderdag stil bij de aanmelding van de 200.000ste camera bij het project, maar dat kunnen er nog veel meer worden. Nederland telt naar schatting anderhalf miljoen bewakingscamera’s, maar eigenaren melden die niet altijd aan uit angst dat ze de privacywetgeving overtreden. Dat is volgens de politie vaak niet terecht.

Eigenaren van camera’s die bij de databank zijn aangemeld zijn wel verplicht beelden af te staan als de politie dat vordert.

Omdat de kwaliteit van de opgenomen beelden soms te wensen overlaat, lanceert minister Ferd Grapperhaus donderdag de campagne ‘Excellent cameratoezicht’. Bedrijven kunnen de kwaliteit van hun camerabeelden laten beoordelen en krijgen advies over maatregelen die nodig zijn om die te verbeteren. Daar staat tegenover dat hun camera dan automatisch in de databank terecht komt.