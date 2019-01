Vonnis in moordzaak broer kroongetuige

De rechtbank in Amsterdam velt donderdag het vonnis in de strafzaak tegen Shurandy S. (40), die heeft bekend dat hij op 29 maart Reduan B. in diens bedrijf in Amsterdam-Noord heeft doodgeschoten. S. voerde de liquidatie in opdracht uit, maar hij heeft geweigerd te onthullen in opdracht van wie. B. was de broer van de kroongetuige in een groot onderzoek naar een liquidatiebende, die zou worden aangevoerd door de voortvluchtige Ridouan Taghi.

Het Openbaar Ministerie (OM) eiste op 13 december 28 jaar cel tegen S. Hij heeft verklaard dat hij niet wist dat zijn slachtoffer de broer van kroongetuige Nabil B. was. Hij zou de klus hebben aangenomen toen het slecht met hem ging, onder meer door een drugsverslaving. S. werd twee dagen na de dodelijke schoten opgepakt.

Hilversummer S. pleegde de liquidatie een week nadat het OM het bestaan van de kroongetuige wereldkundig had gemaakt. De familie van Reduan en Nabil B. gaat zwaar gebukt onder de dreiging uit de onderwereld. Zij heeft in de strafzaak tegen S. ruim 3 ton schadevergoeding geëist.

Uit het onderzoek naar Taghi en de zijnen komt naar voren dat zij geen genade kennen met ‘verraders’ als Nabil. Taghi geldt als de meest gezochte man van Nederland.