Exportwaarde Nederlandse dance 150 miljoen

De exportwaarde van Nederlandse dancemuziek was in 2017 zo’n 150 miljoen euro. De totale exportwaarde van de Nederlandse popmuziek was in dat jaar 201 miljoen euro.

Dit blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van Perfect & More dat sinds 2004 in opdracht van Buma Cultuur de exportwaarde van Nederlandse popmuziek in kaart brengt. Het aandeel van dance-muziek is vanaf 2009 gegroeid van 33 procent naar ruim 71 procent in 2017. Tiësto, Yellow Claw, Oliver Heldens, Martin Garrix, Dash Berlin, R3Hab, Afrojack, Sam Feldt, Laidback Luke, Hardwell, Don Diablo, Headhunterz, Nicky Romero, Joris Voorn en Fedde Le Grand zijn onder meer dj’s die bij de 20 meest optredende artiesten staan.

Tiësto voert de lijst van meeste buitenlandse optredens aan, gevolgd door Yellow Claw, Oliver Heldens, Martin Garrix en Dash Berlin. Ook André Rieu had veel buitenlandse optredens.