Het is een drukke maandagochtendspits en dat komt vooral door ongelukken. Zo is de vertraging op de A9 bij Uitgeest (vanuit Alkmaar) meer dan twee uur. Verder is de A12 richting Den Haag dicht tussen Zoetermeer en Nootdorp.

Bijna een uur vertraging is er na een ongeluk op de A28 (richting Amersfoort) bij Strand Nulde. Op de A7 richting Zaandam bij afrit Avenhoorn ligt een kerstboom op de weg en ook dat zorgt voor files.