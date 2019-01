CDA-leider Buma ‘Schoothondje van het Jaar’

Fractieleider van het CDA in de Tweede Kamer Sybrand Buma is door het Republikeins Genootschap uitgeroepen tot Schoothondje van het Jaar. De politicus kreeg de titel omdat hij ,,te veel buigt naar het koningshuis”. Vooral zijn voorstel om scholieren iedere dag staand het volkslied te laten zingen, kwam Buma op hoon van de republikeinen te staan.

Historicus en publicist Gerard Aalders is Republikein van het Jaar 2018. Volgens het genootschap heeft Aalders ,, een buitengewone bijdrage geleverd aan een eerlijke geschiedschrijving over de monarchie. Door tegenwerking van het koningshuis, de Rijksvoorlichtingsdienst en weinig kritische journalisten is het buitengewoon moeizaam om over misstappen van de Oranjes te publiceren in Nederland.”

Vorige keer riep het genootschap cabaretier Youp van ’t Hek uit tot beste republikein en de NOS tot schoothondje.

Volgens het genootschap wil een kwart van de Nederlanders de monarchie vervangen door een republiek. Een toenemend aantal Nederlanders zou graag zien dat de koning en zijn familie géén politieke invloed meer uitoefenen.