OM: acht jaar en tbs voor fatale steekpartij

Een 23-jarige Apeldoorner die in Arnhem in augustus een 53-jarige man zou hebben doodgestoken, moet volgens het Openbaar Ministerie acht jaar de cel in en tbs met dwangverpleging krijgen. Dat eiste de officier van justitie dinsdag voor de rechtbank in Arnhem.

De steekpartij gebeurde volgens het OM met voorbedachten rade: de verdachte maakte een afspraak met het slachtoffer, kocht een messenset en koos daaruit een mes. Binnen een half uur nadat hij in de woning van de Arnhemmer was aangekomen was die dood.

De Apeldoorner had dezelfde dag tegen zijn broer gezegd dat hij wraak zou nemen voor een vermeende eerdere ontmoeting in juli, waarbij de Arnhemmer hem zou hebben gedrogeerd en verkracht. Volgens het OM zijn daarvoor echter geen aanwijzingen en was het slachtoffer onschuldig. De verdachte zou hem hebben verward met iemand anders die hem heeft misbruikt.

De man heeft volgens deskundigen ernstige persoonlijkheidsstoornissen en moet worden behandeld om herhaling te voorkomen.

De uitspraak is op 29 januari.