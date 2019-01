Prinses Beatrix is met 81 jaar nog actief

Prinses Beatrix viert donderdag haar 81e verjaardag. Zes jaar na haar aftreden neemt de voormalige koningin zoals beloofd nog steeds volop deel aan het openbare leven. Zo was ze eerder dit jaar bij de nieuwjaarsontvangsten, ontmoette ze maandag de Nederlandse ambassadeurs en opende ze woensdagavond in het Mauritshuis het themajaar Rembrandt & de Gouden Eeuw. Kunst en dans hebben zoals altijd haar bijzondere belangstelling.

Volgende week gaat Beatrix naar Nieuwegein om de in het Lekkanaal gelegen derde kolk van de Prinses Beatrixsluis te openen. Dat laatste is geen toeval. De sluis was in 1938 het eerste object dat naar de net geboren eerste dochter van prinses Juliana en prins Bernhard werd vernoemd.

De prinses is ook buiten de schijnwerpers actief. Niet alleen voor de goede doelen die ze is blijven steunen, zoals de natuurbeschermingsorganisaties op de zes Caribische eilanden en Jantje Beton, maar ook met tal van privé-activiteiten. Eind volgende maand gaat Beatrix weer skiën in Lech en toen onlangs de auto van haar beveiligers vastliep in het rulle zand van het strand, werd duidelijk dat paardrijden eveneens tot de vaste bezigheden behoort.