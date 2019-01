Presentatie onderzoek chroom-6 in NS-treinen

Een commissie die op verzoek van de gemeente Tilburg onderzoek heeft gedaan naar de toepassing van het gevaarlijke antiroestmiddel chroom-6 in verflagen van oude treinen presenteert donderdag de resultaten. De gemeente heeft opdracht gegeven voor het onderzoek omdat langdurig werklozen verplicht aan het werk werden gezet op de NS-werkplaats in Tilburg. Ze schuurden oude treinstellen en veel betrokkenen kampen sindsdien met gezondheidsklachten.

In totaal hebben tussen 2004 en 2012 achthonderd werklozen meegedaan aan het integratieproject. Op verzoek van de commissie heeft het RIVM onderzocht of er een verband is tussen de blootstelling aan chroom-6 op de NS-werkplaats en de ziekteverschijnselen. De commissie oordeelt onder andere of er voldoende beschermingsmaatregelen zijn getroffen.

Burgemeester Theo Weterings van Tilburg neemt het onderzoek donderdagochtend in ontvangst. In het stadion van voetbalclub Willem II worden de resultaten ook aan de betrokkenen uitgebreid gepresenteerd.