Het aantal mensen dat met ingang van dit jaar van zorgverzekeraar wisselde, blijkt uiteindelijk 1,2 miljoen ofwel 7 procent van de verzekerden te zijn. Dat zegt informatiecentrum Vektis. Begin januari werd nog met 1,1 miljoen overstappers rekening gehouden.

Het percentage overstappers is het op één na hoogste sinds de invoering van de Zorgverzekeringswet in 2006. Alleen in 2013 lag het overstappercentage hoger (7,2 procent).