Minister: onderzoek koppeling AOW en leeftijd

Om de impasse rond de hervorming van de pensioenen te doorbreken, laat het kabinet de koppeling tussen de levensverwachting en de AOW onderzoeken. De vakbonden hameren op een bevriezing van de AOW-leeftijd. Ondertussen begint het kabinet al wel met de verbouwing van het huidige pensioensysteem.

Minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) wil weten wat een verstandige koppeling is tussen de levensverwachting en de AOW-leeftijd als de levensverwachting op de lange termijn verder doorstijgt. Nu geldt dat de AOW een jaar later ingaat, als ook de levensverwachting met een jaar stijgt. De bewindsman vraagt om varianten en alternatieven.

Bevriezing van de AOW-leeftijd op 66 jaar is een vurige wens van de vakbonden. Het was een van de oorzaken dat het pensioenoverleg met de werkgevers en het kabinet vastliep, waardoor ook de vernieuwing van het pensioenstelsel is vertraagd. Ondertussen wordt de dreiging van (nieuwe) kortingen steeds groter.

,,Om geen tijd te verliezen” gaat Koolmees alvast aan de slag met ,,noodzakelijke aanpassingen” aan het pensioenstelsel. De voorgestelde ingrepen vloeien voort uit het regeerakkoord van de coalitie.

De minister wijst erop dat het nodig is een antwoord te geven op het ,,grote wantrouwen” in het huidige pensioensysteem. Het nieuwe stelsel moet robuuster, persoonlijker en beter passen bij de arbeidsmarkt.

Zo wil hij een einde aan de zogenoemde doorsneesystematiek, waarbij jongeren eigenlijk te veel betalen en ouderen te weinig. ,,Door afschaffing wordt de verdeling tussen jong en oud transparanter en eerlijker.”

Verder moeten pensioendeelnemers kunnen kiezen voor een ,,groener” pensioen of maximaal 10 procent van hun pensioen ineens kunnen opnemen, bijvoorbeeld voor de aflossing van de hypotheek. Daarnaast zouden meer werknemers pensioen moeten kunnen opbouwen. Voor zelfstandigen zonder personeel komt er een vrijwillige regeling.